В Лесопарке вновь пройдут всероссийские соревнования «Азимут». Программа

В субботу, 19 мая, в рязанском Лесопарке вновь пройдут соревнования по спортивному ориентирования «Российский Азимут».
Перед их началом каждый участник должен представить в комиссию по допуску следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- справку о допуске врача.
Программа соревнований:
- 8:30 — 11:00 — регистрация спортсменов;
- 11:45 — 11:55 — официальная церемония открытия;
- 12:00 — 13:30 — соревнования;
- 13:30 — 14:00 — церемония награждения победителей и призеров.
Подробнее с правилами «Азимута», порядке подачи заявки на участие и возрастными группами можно ознакомиться на
Схема места соревнований: