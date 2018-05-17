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13:03, 17 мая 2018 1104

В Лесопарке вновь пройдут всероссийские соревнования «Азимут». Программа

В Лесопарке вновь пройдут всероссийские соревнования «Азимут». Программа

В субботу, 19 мая, в рязанском Лесопарке вновь пройдут соревнования по спортивному ориентирования «Российский Азимут».

Перед их началом каждый участник должен представить в комиссию по допуску следующие документы:

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
  • справку о допуске врача.

Программа соревнований:

  • 8:30 — 11:00 — регистрация спортсменов;
  • 11:45 — 11:55 — официальная церемония открытия;
  • 12:00 — 13:30 — соревнования;
  • 13:30 — 14:00 — церемония награждения победителей и призеров.

Подробнее с правилами «Азимута», порядке подачи заявки на участие и возрастными группами можно ознакомиться на сайте.

Схема места соревнований:

© RZN.info

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