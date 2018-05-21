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17:25, 21 мая 2018 275

ФК «Рязань» лишился шанса завоевать «серебро» после поражения в Белгороде. Видео

ФК «Рязань» лишился шанса завоевать «серебро» после поражения в Белгороде. Видео

ФК «Рязань» лишился шанса завоевать «серебро» после поражения в Белгороде. В воскресенье, 20 мая, «горожане» со счетом 1:0 уступили «Энергомашу», сообщила клубная пресс-служба.

Единственный гол на 76-й минуте забил Сергей Бутырин, после подачи углового. Рязанцы имели несколько шансов, чтобы сравнять счет, но не реализовал их.

После поражения «Энергомаш» занял второе место в зоне «Центр». ФК «Рязань» с 43-мя очками остался на третьем.

Последний матч в сезоне «горожане» проведут на своем поле в воскресенье, 27 мая, против липецкого «Металлурга», который идет на четвертом месте. Начало поединка за «бронзу» в 17:00.

Видео ФК «Энергомаш»

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