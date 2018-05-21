Рязанские спортсмены взяли «золото» турнира по тайскому боксу

Рязанские спортсмены завоевали золотые медали на открытом турнире по тайскому боксу «Кубок Воина», который прошел в Сергиевом Посаде 19-20 мая. В соревнованиях участвовали 336 человек из Московской, Рязанской, Смоленской областей и Москвы.
Рязанец Марк Фокин победил в финале соперника из Подмосковья в группе юниоров, а Виктор Курочкин оказался сильнее москвича в группе мужчин. Оба спортсмена выступали в весовой категории до 75 кг.
«Следующий старт у них намечен на 3 июня — турнир в Москве. А 29 июня Марк Фокин вылетит в Таиланд для участия в профессиональном поединке», — рассказал тренер тайбоксеров Владимир Печерских.