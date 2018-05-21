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9:29, 21 мая 2018 395

Рязанские спортсмены взяли «золото» турнира по тайскому боксу

Рязанские спортсмены взяли «золото» турнира по тайскому боксу

Рязанские спортсмены завоевали золотые медали на открытом турнире по тайскому боксу «Кубок Воина», который прошел в Сергиевом Посаде 19-20 мая. В соревнованиях участвовали 336 человек из Московской, Рязанской, Смоленской областей и Москвы.

Рязанец Марк Фокин победил в финале соперника из Подмосковья в группе юниоров, а Виктор Курочкин оказался сильнее москвича в группе мужчин. Оба спортсмена выступали в весовой категории до 75 кг.

«Следующий старт у них намечен на 3 июня — турнир в Москве. А 29 июня Марк Фокин вылетит в Таиланд для участия в профессиональном поединке», — рассказал тренер тайбоксеров Владимир Печерских.

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