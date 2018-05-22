Рязанец завоевал «золото» чемпионата Европы по самбо. Видео

Рязанец Александр Сарайкин завоевал «золото» чемпионата Европы по самбо. Финал соревнований прошел в Афинах в пятницу, 18 мая, передает ТАСС.
В итоговой встрече Сарайкин, выступавший в категории до 74 кг, победил грузина Левана Нахуцришвили.
Сам рязанец признался, что рассчитывал на более убедительную победу. «Я очень много сделал для этой победы, много работал, поэтому волновался, — рассказал спортсмен. — Жаль, что совсем убедительной в финале победы не получилось, но Нахуцришвили очень сильный соперник — опытный, возрастной, чемпион Европы прошлого года. Я готовился конкретно под него, изучил его технику, навязывал свою борьбу, рушил его тактику. К следующим чемпионатам буду готовиться еще серьезнее — здесь каждый соперник был для меня новым, я изучал их борьбу только по видео, а теперь меня все узнали».
Всего на турнире россияне завоевали 12 золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей.
Фото Федерации самбо России