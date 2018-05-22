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10:32, 22 мая 2018 310

Рязанец завоевал «золото» чемпионата Европы по самбо. Видео

Рязанец завоевал «золото» чемпионата Европы по самбо. Видео

Рязанец Александр Сарайкин завоевал «золото» чемпионата Европы по самбо. Финал соревнований прошел в Афинах в пятницу, 18 мая, передает ТАСС.

В итоговой встрече Сарайкин, выступавший в категории до 74 кг, победил грузина Левана Нахуцришвили.

Сам рязанец признался, что рассчитывал на более убедительную победу. «Я очень много сделал для этой победы, много работал, поэтому волновался, — рассказал спортсмен. — Жаль, что совсем убедительной в финале победы не получилось, но Нахуцришвили очень сильный соперник — опытный, возрастной, чемпион Европы прошлого года. Я готовился конкретно под него, изучил его технику, навязывал свою борьбу, рушил его тактику. К следующим чемпионатам буду готовиться еще серьезнее — здесь каждый соперник был для меня новым, я изучал их борьбу только по видео, а теперь меня все узнали».

Всего на турнире россияне завоевали 12 золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей.

Фото Федерации самбо России

© RZN.info

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