Во вторник, 22 мая, в спортивной школе « Родной край — спорт » чествовали Чемпиона Европы по самбо Александра Сарайкина. Торжественную встречу со спортсменом посетили президент Рязанской областной федерации самбо и председатель совета директоров финансово-промышленной компании «Инвест» Галина Трушина, директор спортивной школы Альберт Зазнобин, директор школы №41, тренеры и ученики школы.

Галина Трушина отметила, что спортсмен долго шел к победе на крупном турнире. «Я наблюдала за ним долгие годы и видела его упорный труд и стремление. Я была уверена, что он станет чемпионом, — отметила она. — Очень приятно, что именно в год 80-летия самбо наша школа вносит огромный клад в российские победы».

Сам спортсмен поблагодарил своих спарринг-партнеров, тренеров, федерацию самбо и школу «Родной край — Спорт». «Была проделана большая работа и я рад, что все получилось. Уже в детстве я ставил себе цели побеждать на крупных турнирах», — рассказал Сарайкин.

Он отметил, что к каждому сопернику готовился индивидуально и победы давались ему не просто, но в этом ему помогал тренер Константин Фофанов, который настраивал спортсмена на протяжение всей подготовки и самого Чемпионата. «Было трудно себя перебороть, волнение давало о себе знать, но с выходом на ковер я обо всем забывал», — признался рязанец.

Альберт Зазнобин отметил, что спортсмены школы «Родной край — Спорт» второй год подряд становятся Чемпионами Европы по самбо и пожелал юным воспитанникам брать пример с Сарайкина.

Чествование спортсмена завершилось неформальным общением и чаепитием.