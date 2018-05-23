Гол 15-летней воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» разгромить «Торпедо». Видео

Гол 15-летней воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» разгромить «Торпедо». Во вторник, 22 мая, «десатницы» со счетом 4:0 обыграли ижевскую команду.
Счет в первом тайме открыла Елена Данилова. После перерыва с разницей в три минуты Наталья Осипова и Ольга Басанская забили еще два мяча. Разгромный счет позволил тренеру хозяев Константину Климашину выпустить дебютантку Анастасию Фетисову и еще одну воспитанницу Елизавету Лазареву, которая довершила разгром «Торпедо» — 4:0. Для 15-летней футболистки мяч стал первым во взрослой команде.
«Мне сказали, что это первый забитый мяч местной воспитанницей в истории команды. Если это так, то очень рада», — поделилась Лазарева.
После матча главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин рассказал, что лучший бомбардир команды Елена Данилова вновь получила травму.
«Мы тоже понимали с кем играем. Поэтому задача была одержать победу и обойтись без травм. Первое получилось, но без травм, увы, не обошлось», — заключил он.
Следующий матч «Рязань-ВДВ» проведет в Перми против «Звезды-2005», которая делит с «десантницами» вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера «ЦСКА» на одно очко.
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