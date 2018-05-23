Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:29, 23 мая 2018 346

Гол 15-летней воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» разгромить «Торпедо». Видео

Гол 15-летней воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» разгромить «Торпедо». Видео

Гол 15-летней воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» разгромить «Торпедо». Во вторник, 22 мая, «десатницы» со счетом 4:0 обыграли ижевскую команду.

Счет в первом тайме открыла Елена Данилова. После перерыва с разницей в три минуты Наталья Осипова и Ольга Басанская забили еще два мяча. Разгромный счет позволил тренеру хозяев Константину Климашину выпустить дебютантку Анастасию Фетисову и еще одну воспитанницу Елизавету Лазареву, которая довершила разгром «Торпедо» — 4:0. Для 15-летней футболистки мяч стал первым во взрослой команде.

«Мне сказали, что это первый забитый мяч местной воспитанницей в истории команды. Если это так, то очень рада», — поделилась Лазарева.

После матча главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин рассказал, что лучший бомбардир команды Елена Данилова вновь получила травму.

«Мы тоже понимали с кем играем. Поэтому задача была одержать победу и обойтись без травм. Первое получилось, но без травм, увы, не обошлось», — заключил он.

Следующий матч «Рязань-ВДВ» проведет в Перми против «Звезды-2005», которая делит с «десантницами» вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера «ЦСКА» на одно очко.

Фото группы «ЖФК РЯЗАНЬ-ВДВ»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:29, 23 мая 2018
Гол 15-летней воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» разгромить «Торпедо». Видео
15:34, 22 мая 2018
В школе «Родной край — Cпорт» чествовали Чемпиона Европы по самбо Александра Сарайкина
10:32, 22 мая 2018
Рязанец завоевал «золото» чемпионата Европы по самбо. Видео
17:25, 21 мая 2018
ФК «Рязань» лишился шанса завоевать «серебро» после поражения в Белгороде. Видео
9:29, 21 мая 2018
Рязанские спортсмены взяли «золото» турнира по тайскому боксу
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
9:55, 10 мая 2018 29 906
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
21:51, 11 мая 2018 24 954
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 380
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
11:18, 14 мая 2018 21 387
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
19:54, 22 мая 2018 18 547
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
Все новости