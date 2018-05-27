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10:16, 27 мая 2018 929

На полумарафон под Рязанью приедет четырехкратный чемпион Европы

На полумарафон под Рязанью приедет четырехкратный чемпион Европы

3 июня на биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью пройдет забег. В нем поучаствует член сборной России по биатлону Александр Логинов, сообщил организатор меропрятия на странице в Facebook.

Участники полумарафона смогут посостязаться со спортсменом, а также получить автограф чемпиона.

Логинов — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров, заслуженный мастер спорта России. В сезоне 2017-2018 стал обладателем Малого Хрустального Глобуса в зачете гонок преследования на кубке IBU.

Фото Союз биатлонистов России

© RZN.info

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