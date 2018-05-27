На полумарафон под Рязанью приедет четырехкратный чемпион Европы

3 июня на биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью пройдет забег. В нем поучаствует член сборной России по биатлону Александр Логинов, сообщил организатор меропрятия на
Участники полумарафона смогут посостязаться со спортсменом, а также получить автограф чемпиона.
Логинов — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров, заслуженный мастер спорта России. В сезоне 2017-2018 стал обладателем Малого Хрустального Глобуса в зачете гонок преследования на кубке IBU.