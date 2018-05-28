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11:01, 28 мая 2018 603

ФК «Рязань» победил «Металлург» и завоевал «бронзу» чемпионата. Видео

ФК «Рязань» победил «Металлург» и завоевал «бронзу» чемпионата. Видео

ФК «Рязань» победил «Металлург» и завоевал «бронзу». В воскресенье, 27 мая, в заключительном матче чемпионата «горожане» со счетом 1:0 обыграли липецкую команду.

Единственный гол на 41-й минуте забил Евгений Маричев с пенальти, который заработал Сергей Зайцев. Рязанцы имели еще несколько возможностей не реализовали несколько выходов один на один.

Победа позволила ФК «Рязань» остаться на третьем месте в турнирной таблице.

В 26-ти матчах футболисты набрали 46 очков, они одержали 14 побед при четырех ничьих и восьми поражениях. ФК «Рязань» на девять очков отстал от «Энергомаша» и на 17 от «Арарата».

Для команды это уже третье призовое место за последние четыре сезона. В сезоне 14/15 подопечные Гарника Аваляна брали «серебро», годом позже — «бронзу».

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