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13:12, 28 мая 2018 300

В Рязани прошел седьмой забег «Зеленый марафон»

В Рязани прошел седьмой забег «Зеленый марафон»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В воскресенье, 27 мая, на стадионе ЦСК прошел седьмой забег «Зеленый марафон» «Бегущие сердца», организованный Сбербанком России. Он объединил людей всех возрастов с разным уровнем подготовки. Второй год подряд традиционный «Зеленый марафон» Сбербанка проводится совместно с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца».

В марафоне приняли участие сотрудники, партнеры, клиенты банка и обычные рязанцы. Традиционно на забег вышли представители рязанских СМИ. Для всех бегунов и зрителей организовали развлекательную программу.

Перед стартом марафонцы размялись вместе с фитнес-тренером, которая показывала на сцене несложные движения, а бегуны повторяли их.

Участников приветствовал управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка России Сергей Фролов. Он пожелал всем «легкого старта и быстрого финиша». «Радостно, что спортивный здоровый образ жизни является для вас главной ценностью. Получайте удовольствие от сегодняшнего марафона. Пусть победит сильнейший!» — сказал Фролов.

Управляющий отделением вместе с марафонцами вышел на старт. Бегунов ждала трасса в ЦПКиО длиной 4 километра 200 метров.

Очень скоро на стадионе показались первые бегуны. Участники один за другим пересекали финишную прямую. Дети бежали вместе с родителями.

После забега для участников провели награждение. Для собравшихся выступили юные танцоры коллектива «Мед». Каждый желающий мог принять участие в веселых конкурсах, а для самых юных гостей приготовили надувной батут и организовали площадку с аквагримом. Первыми наградили ветеранов спорта. Среди них отметили семью известных рязанских бегунов Бирюковых, а также Дмитрия Приезжева и Анну Сосницкую. После них на пьедестал пригласили участников пресс-забега.

В общем зачете первое место среди женщин заняла семикратная победительница «Зеленого марафона» Татьяна Сычева, среди мужчин золото завоевал Александр Именин. Среди детей отметили Василия Шалыгина, Елизавету Назину и Полину Щербакову.

Все призеры и победители получили медали и ценные призы. В этом году партнерами забега в Рязани стали сообщество «ВоСемьЯ», фитнес-клуб «Барс Премиум» и Ансамбль танца «Мед».

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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