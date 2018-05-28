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13:28, 28 мая 2018 221

В Рязани стартовал второй сезон ИНВЕСТ CUP по баскетболу 3×3

В Рязани стартовал второй сезон ИНВЕСТ CUP по баскетболу 3×3

В субботу, 26 мая, на спортивной площадке РязГМУ стартовал второй сезон ИНВЕСТ CUP по баскетболу 3×3.

В церемонии открытия участвовали президент Федерации баскетбола Рязанской области, депутат облдумы и председатель совета директоров ГК «Точинвест» Александр Жукаев и член регионального политсовета, руководитель регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Артем Никитин.

Участники соревновались в двух категориях: ELITE (мужчины) и Ассоциация студенческого баскетбола 3×3 (юноши и девушки), где разыгрывали сразу две прямые путевки на суперфинал АСБ 3×3 в Москву.

Итоговые места распределились следующим образом:

АСБ 3×3 (девушки):

  • 1 место — ПУЛЬС-АР (РязГМУ);
  • 2 место — Дрим Тим (РГУ);
  • 3 место — РПК.

АСБ 3×3 (юноши):

  • 1 место — Team Africa (РязГМУ);
  • 2 место — РГРТУ;
  • 3-4 места — SF (РВВДКУ) РязГМУ-1;
  • 5-8 места — РязГМУ-2, РязГМУ-3, Kemosabe (РИфМПУ), Белый уголь (РязГМУ);
  • 9-12 места — 46street (РПТК), QUIKSILVER (РГАТУ), Спасск, Мешок Картошки.

ELITE (мужчины):

  • 1 место — Профрадиоэлектрон, 10 очков;
  • 2 место — Газпром, 8 очков;
  • 3-4 места — Крем-брюле, Феникс, 6 очков;
  • 5-8 места — Инвест-1, Инвест-2, Мед, Спасск, 4 очка.

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