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10:27, 29 мая 2018 451

«Рязань-ВДВ» обыграла чемпиона и вышла на первое место. Видео

«Рязань-ВДВ» обыграла чемпиона и вышла на первое место. Видео

«Рязань-ВДВ» обыграла чемпиона и вышла на первое место. В понедельник, 28 мая, «десантницы» победили «Звезду-2005» в Перми со счетом 2:0.

Первый гол в матче забила форвард Елена Данилова. Футболистка нанесла удар с 25-ти метров, мяч попал перекладину и от спины вратаря оказался в воротах.

В середине первого тайма действующий чемпион получил право на пенальти, однако Екатерина Пантюхина пробила мимо. Спустя минуту Данилова сделала дубль. Она воспользовалась ошибкой защитников и реализовала выход один на один.

После матча главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин назвал игру равной.

«Между нашими командами всегда интересные игры, не исключение и этот матч. Игра была равная, моменты имела та и другая команда, но лучше их реализовать получилось у нас. В перерыве дал установку играть проще и внимательнее в защите. И в целом с задачами девочки справились», — отметил он.

После первого круга «Рязань-ВДВ» набрала 16 очков и вышла на первое место. Следующий матч после месячный паузы «десантницы» сыграют в Москве с «Локомотивом».

Фото группы «ЖФК „Звезда-2005“ Пермь» «ВКонтакте»

© RZN.info

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