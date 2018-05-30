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15:15, 30 мая 2018 742

Инвесторам предложат спонсировать рязанские спортивные клубы

Инвесторам предложат спонсировать рязанские спортивные клубы

Инвесторам предложат спонсировать рязанские спортивные клубы. Об этом в среду, 30 мая, сообщил Николай Любимов.

«Понятно, что областной бюджет не потянет клубы, которые бы занимали высокие места, для этого нужны спонсорские деньги», — отметил губернатор.

По его словам, клубам необходимо обзаводиться новыми воспитанниками, а не покупать легионеров.

«В будущем будем предлагать социальным партнерам вкладываться в спорт. За счет сразу нескольких инвесторов можно получить необходимый клубам бюджет», — отметил Любимов.

Фото «ФК Рязань»

© RZN.info

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