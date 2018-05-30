Инвесторам предложат спонсировать рязанские спортивные клубы. Об этом в среду, 30 мая, сообщил Николай Любимов.
«Понятно, что областной бюджет не потянет клубы, которые бы занимали высокие места, для этого нужны спонсорские деньги», — отметил губернатор.
По его словам, клубам необходимо обзаводиться новыми воспитанниками, а не покупать легионеров.
«В будущем будем предлагать социальным партнерам вкладываться в спорт. За счет сразу нескольких инвесторов можно получить необходимый клубам бюджет», — отметил Любимов.
Фото «ФК Рязань»