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11:29, 5 мая 2018 4472

«Десантница» Беломытцева в матче с «Енисеем» забила со штрафного в стиле Роберто Карлоса. Видео 1

«Десантница» Беломытцева в матче с «Енисеем» забила со штрафного в стиле Роберто Карлоса. Видео

Защитница ЖФК «Рязань-ВДВ» Анна Беломытцева в победном матче с «Енисеем» забила со штрафного в стиле Роберто Карлоса. На 12-й минуте «Десантница» с 25 метров отправила мяч в дальнюю «девятку» транзитом через перекладину.

Игра, прошедшая 4 мая в Красноярске, закончилась со счетом 3:0 в пользу десантниц. Еще два гола после навесов в штрафную соперника на 70-й и 88-й минутах забили Наталья Осипова и Оксана Еремеева.

После трех игр «десантницы» занимают третье место в турнирной таблице, уступая «ЦСКА» «Звезде-2005». Следующий матч рязанки сыграют дома с «Локомотивом» 10 мая.

Видео ЖФК «Енисей»

© RZN.info

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