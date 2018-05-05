«Десантница» Беломытцева в матче с «Енисеем» забила со штрафного в стиле Роберто Карлоса. Видео

Защитница ЖФК «Рязань-ВДВ» Анна Беломытцева в победном матче с «Енисеем» забила со штрафного в стиле Роберто Карлоса. На 12-й минуте «Десантница» с 25 метров отправила мяч в дальнюю «девятку» транзитом через перекладину.
Игра, прошедшая 4 мая в Красноярске, закончилась со счетом 3:0 в пользу десантниц. Еще два гола после навесов в штрафную соперника на 70-й и 88-й минутах забили Наталья Осипова и Оксана Еремеева.
После трех игр «десантницы» занимают третье место в турнирной таблице, уступая «ЦСКА» «Звезде-2005». Следующий матч рязанки сыграют дома с «Локомотивом» 10 мая.
Видео ЖФК «Енисей»