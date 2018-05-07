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12:46, 7 мая 2018 3119

Чемпион рязанской НХЛ «Автоимпорт» стартовал в Сочи с победы. Фоторепортаж

Чемпион рязанской НХЛ «Автоимпорт» стартовал в Сочи с победы. Фоторепортаж

В пятницу, 4 мая, начался VII Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд, сообщают организаторы. Рязанскую область представляют сразу две команды — «Автоимпорт» и «Шкода-Рязань».

Чемпионы рязанской НХЛ «Автоимпорт» стартовали на турнире с разгромной победы. Со счетом 5:2 «автомобилисты» обыграли костромской «КТК». В следующем матче рязанцы уступили «Вольфраму» из Приморского края и сыграли вничью с «Полярисом» из Владимира.

«Шкода-Рязань» в своей лиге оба мачта проиграла, но еще не потеряла возможности выиграть «Лигу Будущих Чемпионов».

Команды отправились на соревнования с большой группой поддержки. Почти 60 болельщиков поддерживали рязанских хоккеистов на трибунах. Организаторы НХЛ уже отметили их, как самых преданных и креативных. Болельщика Романа Боровкова (сотрудника ГК «Автоимпорт») организаторы наградили памятной клюшкой, изготовленной из кремлевской сосны.

Отметим, что в составе «Автоимпорта» выступает региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги в Рязанской области Олег Смирнов, которого в седьмой раз пригласили на гала-матч соревнований в Сочи с участием Владимира Путина. «Принимать участие в матче с первыми лицами страны и легендарными советскими и российскими хоккеистами — это очень почетно и интересно», — подчеркнул Смирнов.

© RZN.info

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