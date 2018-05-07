Чемпион рязанской НХЛ «Автоимпорт» стартовал в Сочи с победы. Фоторепортаж

В пятницу, 4 мая, начался VII Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд, сообщают организаторы. Рязанскую область представляют сразу две команды — «Автоимпорт» и «Шкода-Рязань».
Чемпионы
«Шкода-Рязань» в своей лиге оба мачта проиграла, но еще не потеряла возможности выиграть «Лигу Будущих Чемпионов».
Команды отправились на соревнования с большой группой поддержки. Почти 60 болельщиков поддерживали рязанских хоккеистов на трибунах. Организаторы НХЛ уже отметили их, как самых преданных и креативных. Болельщика Романа Боровкова (сотрудника ГК «Автоимпорт») организаторы наградили памятной клюшкой, изготовленной из кремлевской сосны.
Отметим, что в составе «Автоимпорта» выступает региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги в Рязанской области Олег Смирнов, которого в седьмой раз пригласили на гала-матч соревнований в Сочи с участием Владимира Путина. «Принимать участие в матче с первыми лицами страны и легендарными советскими и российскими хоккеистами — это очень почетно и интересно», — подчеркнул Смирнов.