Гол новичка не спас ФК «Рязань» от домашнего поражения. Фото

Гол новичка не спас ФК «Рязань» от домашнего поражения. В пятницу, 4 мая, «горожане» уступили брянскому «Динамо» со счетом 2:1.
Одна из первых атак гостей в середине первого тайма завершилась голом. Отыгрались рязанцы в начале второго тайма. Новичок Алан Мистулов пробил по воротам и мяч по дуге после рикошета оказался в сетке — 1:1.
После этого хозяева создали несколько голевых моментов, но вновь пропустили. Главный арбитр зафиксировал игру рукой у Владислава Лабзина и указал на 11-метровую отметку. Пенальти в составе гостей реализовал Андрей Ляднев. Больше зрители забитых мячей не увидели.
После матча главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян назвал главного арбитра Дмитрия Сухова «главным действующим лицом на поле». «Единственные претензии к судьям — такие люди не должны обслуживать матчи. И я сейчас не про пенальти в частности говорю, а про решения судей в целом на протяжении всего матча. Своими действиями они мешали играть обеим командам. Мы потеряли важные очки», — отметил Авалян.
После матча горожане опустились на третье место в турнирной таблице, пропустив «Энергомаш». Следующий матч ФК «Рязань» сыграет в гостях в пятницу, 11 мая, против «Зоркого».
Фото ФК «Рязань»