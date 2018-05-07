Рязанцы завоевали три медали на ЧМ по средневековому бою «Битва Наций»

Рязанцы принесли три медали команде России на ЧМ по историческому средневековому бою «Битва Наций». Соревнования
Анастасия Мещерякова завоевала «золото» в номинации «Полуторный меч (женщины)» и серебро в номинации «Триатлон (женщины)». Максим Славченко получил «бронзу» в Профбоях WMFC (средний вес, полноконтактные средневековые бои).
Рязанцы являются членами Клуба исторической реконструкции «Рось».
Турнир проводили в девятый раз. Его организует Международная ассоциация исторических средневековых боев.