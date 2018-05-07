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9:47, 7 мая 2018 1087

Рязанцы завоевали три медали на ЧМ по средневековому бою «Битва Наций»

Рязанцы завоевали три медали на ЧМ по средневековому бою «Битва Наций»

Рязанцы принесли три медали команде России на ЧМ по историческому средневековому бою «Битва Наций». Соревнования проходили в итальянском замке Санта Севера неподалеку от Рима с 3 по 6 мая.

Анастасия Мещерякова завоевала «золото» в номинации «Полуторный меч (женщины)» и серебро в номинации «Триатлон (женщины)». Максим Славченко получил «бронзу» в Профбоях WMFC (средний вес, полноконтактные средневековые бои).

Рязанцы являются членами Клуба исторической реконструкции «Рось».

Турнир проводили в девятый раз. Его организует Международная ассоциация исторических средневековых боев.

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