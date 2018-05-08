Букмекеры назвали «Реал» и «Атлетико» фаворитами финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

В финале Лиги чемпионов в Киеве встретятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль», а за главный приз Лиги Европы в Лионе поборются «Марсель» и «Атлетико».

Проект Sportstavki. online, специализирующийся на спортивных ставках и букмекерах, представил расклады по еврокубковым финалам.

«Реал» может выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд

В финальном матче Лиги чемпионов, который 26 мая пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский», сыграют мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». «Галактикос» под руководством Зинедина Зидана стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, дважды выигравшим турнир в его новейшую эпоху.

«"Реал» обладает огромным классом и опытом и хоть иногда теряет концентрацию и расслабляется, но до сих пор доказывал, что тех качеств, что есть у команды, хватает для преодоления сложных противников. Легких же соперников в плей-офф у «Реала» не было — в 1/8 финала «Сливочные» прошли «Пари Сен-Жермен», в четвертьфинале не без труда одолели команду, с которой в прошлом сезоне играли в финале — «Ювентус», а в полуфинале оказались сильнее «Баварии». Только с «ПСЖ» все прошло гладко, а вот с «Юве» и «Баварией» «Реал» оказывался на грани вылета, но с трудностями, которые создавал себе сам самостоятельно же и справлялся", — пояснили специалисты.

По их словам, «Ливерпуль» стал «настоящим откровением» Лиги чемпионов нынешнего сезона, а Мохамед Салах — ее главным открытием: «"Красные» показывают яркую, результативную игру и без проблем прошли не только «Порту», но и команду, уверенно ставшую чемпионом Англии — «Ман Сити». Если раньше применительно к «Ливерпулю» часто говорили о том, что у команды ненадежная оборона, но в противостоянии с «Ман Сити» «красные» продемонстрировали, что многому научились и находятся на пути прогресса в нахождении баланса в своей игре. С «Ромой» «Ливерпуль» немного расслабился в ответной игре, но хоть счет там и был критическим — каких-то шансов у римлян для настоящего камбэка не было, так как четвертый гол был забит со свистком судьи об окончании матча".

Букмекеры отдают небольшое преимущество «Реалу», как более опытному клубу, но не видят явного фаворита — в БК «Пари-матч» дают коэффициент 1.7 на то, что Лигу чемпионов выиграет «Реал» и 2.2 — на «Ливерпуль».

«Атлетико» — очевидный фаворит финала Лиги Европы

В Лиге Европы «Атлетико» обыграл «Арсенал». «"Канониры» внезапно воспылали любовью к турниру, который всегда считали второстепенным, когда стало ясно, что единственный путь к возвращению в Лигу чемпионов лежит через победу в Лиге Европы. Но в домашнем матче с «Атлетико» не смогли воплотить свое громадное преимущество в победу, а в ответной игре «матрасники» выдали очередной идеальный матч в обороне и прошли «Арсенал»", — сообщили в Sportstavki.online.

Отмечается, что в другом полуфинале «Марсель» не без проблем справился с «Зальцбургом» — 2:0: «Французская команда продемонстрировала большой прогресс в этом сезоне, но одним из главных факторов, способствовавших ее продвижению в финал, стал удачный жребий».

Специалисты напомнили, что у «Атлетико» больше опыта, клуб уже выигрывал Лигу Европы и дважды играл в финалах Лиги чемпионов. Букмекеры видят команду Диего Симеоне фаворитом финала — 1.33 на победу при ставке 3.3 на «Марсель».