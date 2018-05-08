Директор БК «Рязань» рассказал о понижении в классе

БК «Рязань» проведет следующий сезон в Суперлиге — 2. Об этом в интервью пресс-службе клуба рассказал директор «зубров» Алексей Архипов.
«Суперлига — 2 вовсе не существенное понижение в классе, как может показаться на первый взгляд. Главное, нашего бюджета хватит для того, чтобы на этом уровне не просто играть, но и стараться выигрывать», — отметил собеседник.
Он заявил, что из-за финансирования команда провела неудачный сезон — оказалась на последнем месте в таблице.
«У нас самый маленький бюджет в лиге, остались долги от предыдущего руководства, которые мы вынуждены были отдавать, а их, поверьте, было предостаточно», — рассказал Архипов.
Директор клуба выразил уверенность, что БК «Рязань» будет бороться за выход в плей-офф и даже за медали в Суперлиге — 2. «Лига разбита на две зоны, что значительно сокращает расходы на поездки, большинство из которых мы сможем осуществлять на автобусе. И уж скорее всего все домашние матчи будем проводить в рязанском ДДТ», — подчеркнул Архипов.
Он отметил, что в текущем сезоне площадку ДДТ не допускали к играм Суперлиги — 1. «В Суперлиге — 2 в составе будет гораздо больше рязанской молодежи. Мы начали вводить ее и в минувшем чемпионате, но на следующий год БК „Рязань“ будет состоять на 60-70 процентов из собственных воспитанников», — заключил спикер.