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17:35, 8 мая 2018 1214

Директор БК «Рязань» рассказал о понижении в классе

Директор БК «Рязань» рассказал о понижении в классе

БК «Рязань» проведет следующий сезон в Суперлиге — 2. Об этом в интервью пресс-службе клуба рассказал директор «зубров» Алексей Архипов.

«Суперлига — 2 вовсе не существенное понижение в классе, как может показаться на первый взгляд. Главное, нашего бюджета хватит для того, чтобы на этом уровне не просто играть, но и стараться выигрывать», — отметил собеседник.

Он заявил, что из-за финансирования команда провела неудачный сезон — оказалась на последнем месте в таблице.

«У нас самый маленький бюджет в лиге, остались долги от предыдущего руководства, которые мы вынуждены были отдавать, а их, поверьте, было предостаточно», — рассказал Архипов.

Директор клуба выразил уверенность, что БК «Рязань» будет бороться за выход в плей-офф и даже за медали в Суперлиге — 2. «Лига разбита на две зоны, что значительно сокращает расходы на поездки, большинство из которых мы сможем осуществлять на автобусе. И уж скорее всего все домашние матчи будем проводить в рязанском ДДТ», — подчеркнул Архипов.

Он отметил, что в текущем сезоне площадку ДДТ не допускали к играм Суперлиги — 1. «В Суперлиге — 2 в составе будет гораздо больше рязанской молодежи. Мы начали вводить ее и в минувшем чемпионате, но на следующий год БК „Рязань“ будет состоять на 60-70 процентов из собственных воспитанников», — заключил спикер.

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