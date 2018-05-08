ХК «Рязань» сохранил полсостава и подписал двух новичков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Команду пополнил 34-летний форвард Денис Коротеев. Минувший чемпионат нападающий начинал в «Буране» (23 игра, 7 шайб, 5 передач, 0 штрафных минут, -17 показатель полезности), а завершал в «Химике» (22 матча, 3 шайбы, 7 передач, 2 минуты штрафа, -3 показатель полезности).
Ранее Коротеев на протяжении пяти сезонов выступал за ХК «Рязань». В его активе 142 матча и 88 очков (40+48).
Также горожане заключили контракт с высокорослым защитником. 22-летний Артем Шулев в минувшем сезоне выступал в «Кристалле» из Саратова в ВХЛ-Б. Он сыграл в 46 матчах, набрал 14 очков (3+11), заработал 36 минут штрафа при показатели полезности -6.
Кроме того, ХК «Рязань» продлил сотрудничество с голкипером Дмитрием Годесом, защитниками Артемом Седуновым, Андреем Щербовым, Павлом Десятковым, нападающими Владимиром Карповым, Александром Лебедевым, Александром Репьяхом, Дмитрием Жарковым, Артемом Прохоровым, Павлом Злобиным, Василием Нарзяевым.
Клуб ожидает ответа на предложения, сделанные игрокам обороны Давиду Мнацяну, Роману Дубинину, форвардам Дмитрию Воробьеву и Ивану Иванову.