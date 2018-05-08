Любимов открыл Кубок Озерова в рязанской академии тенниса. Фоторепортаж

Во вторник, 8 мая, прошло тожественное открытие международного турнира по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Соревнованиям дали старт губернатор Николай Любимов, вице-президент федерации тенниса Владимир Лазарев, президент Фонда «Спорт» Виктор Галаев и директор рязанской академии тенниса Антон Князев.

В тридцать первом «Кубке Озерова» участвует 157 спортсменов из 15 стран, в том числе 19 рязанцев. Николай Любимов поприветствовал участников турнира на английском и русском языке.

«Рязанская академия тенниса — это современный спортивный комплекс, который позволяет принимать международные турниры, — отметил глава региона. — Он уже в третий раз принимает эти соревнования и собирает хороших теннисистов их разных стран».

Политик заверил, что 31-й кубок Озерова пройдет на «высоком профессиональном уровне и в комфортных условиях».

«Уверен, что соревнования для многих спортсменов станут хорошей возможностью проявить себя и волю к победе», — заключил Любимов.

Вице-президент федерации тенниса Владимир Лазарев отметил, что в разное время на Кубка Озерова играли выдающиеся теннисисты Евгений Кафельников, Елена Дементьева, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Марат Сафин.

«Уверен, что среди нынешних участков турниров, есть те, кто также успешно будут выступать на крупных международных турнирах», — подчеркнул Лазарев. Он поблагодарил академию за подготовку соревнований и порекомендовал спортсменам познакомится с «прекрасным древним городом» Рязанью.

Президент Фонда «Спорт» Виктор Галаев пожелал участникам турнира побед и успехов, а также поблагодарил организаторов за проведение турнира.

«Мы будем прилагать все усилия, чтобы такие яркие турниры проводились по всей стране», — заключил Галаев.

После официальной части для гостей выступили местные коллективы и по традиции участников поприветствовали с хлебом и солью.

Игры кубка стартовали еще в пятницу, 4 мая, и продлятся до 13 мая. Вход на соревнования свободный.

Напомним, рязанская «Академия тенниса» уже в третий раз принимает международный турнир по теннису «Кубок Озерова».