Бывший игрок рязанской «Звезды» забил победный гол в финале Кубка России

Бывший игрок рязанского ФК «Звезда» Резиуан Мирзов, ныне выступающий за «Тосно», забил победный гол в финале Кубка России по Футболу в Волгограде.
Полузащитник клуба из Ленинградской области отправил мяч в сетку на 80-й минуте при счете 1:1. Мирзов ворвался в штрафную, обыграл защитника и пробил в дальний угол. Вратарь «Авангарда» отреагировал на удар, но не смог остановить мяч.
Счет до конца матча не изменился. «Тосно» завоевал Кубок России впервые в своей истории. Отметим, что команда в текущем розыгрыше Чемпионата России за два тура до конца находится на предпоследнем месте и рискует вылететь в ФНЛ.
Напомним, Резиуан Мирзов в 2013-м году отыграл за «Звезду» (ныне ФК «Рязань») 16 матчей и забил два гола, находясь в аренде из нальчикского «Спартака».
Фото ФК «Тосно»