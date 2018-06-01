Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:04, 1 июня 2018 1969

В Рязани прошла спартакиада среди предприятий и заводов. Фото

В Рязани прошла спартакиада среди предприятий и заводов. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани прошла спартакиада среди предприятий и заводов. В пятницу, 1 июня, на базе спортивного манежа «Юность» подвели ее итоги. Команды, составленные из мужчин и женщин соревновались в плавании, стритболе, мини-футболе, толкании гири, беге по одиночке и в эстафете.

Победителей соревнований наградила начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева. Она поздравила присутствующих с Днем защиты детей и отметила, что в турнире победили сильнейшие. «Я рада видеть тут самых сильных и спортивных представителей рязанских предприятий. Уверена, что вы достигните самых высоких и результатов и на грядущей областной спартакиаде в Сасове вы снова покажете себя лучше всех», — заявила Кащеева.

Она вручила победителям значки ГТО, кубки и медали.

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
20:04, 1 июня 2018
В Рязани прошла спартакиада среди предприятий и заводов. Фото
14:50, 31 мая 2018
В Рязани не будет уличных трансляций Чемпионата мира по футболу 1
14:39, 31 мая 2018
Зидан ушел из «Реала» после трех подряд побед в Лиге Чемпионов
15:15, 30 мая 2018
Инвесторам предложат спонсировать рязанские спортивные клубы
10:27, 29 мая 2018
«Рязань-ВДВ» обыграла чемпиона и вышла на первое место. Видео
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 35 760
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 27 398
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 25 105
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 19 660
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 18 982
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований