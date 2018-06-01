В Рязани прошла спартакиада среди предприятий и заводов. Фото

В Рязани прошла спартакиада среди предприятий и заводов. В пятницу, 1 июня, на базе спортивного манежа «Юность» подвели ее итоги. Команды, составленные из мужчин и женщин соревновались в плавании, стритболе, мини-футболе, толкании гири, беге по одиночке и в эстафете.
Победителей соревнований наградила начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева. Она поздравила присутствующих с Днем защиты детей и отметила, что в турнире победили сильнейшие. «Я рада видеть тут самых сильных и спортивных представителей рязанских предприятий. Уверена, что вы достигните самых высоких и результатов и на грядущей областной спартакиаде в Сасове вы снова покажете себя лучше всех», — заявила Кащеева.
Она вручила победителям значки ГТО, кубки и медали.