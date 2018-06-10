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20:01, 10 июня 2018 544

Рязанские болельщики провели турнир к ЧМ-2018. Фото

Рязанские болельщики провели турнир к ЧМ-2018. Фото

Рязанские болельщики провели турнир к Чемпионату мира по футболу. За кубок боролись 16 команд. На стадион «Спартак» также вышли тренеры и представители административного штаба ФК «Рязань».

Игры проходили одновременно на четырех полях. В матче за третье место «Манеж» со счетом 2:1 переиграл «РФК». В финале, где встретились ФК «Рязань» и «Бизнесконтакт», все реши пенальти: основное время завершилось со счетом 2:2. Серию 11-метровых ударов точнее исполнили игроки «Бизнесконтакта».

Лучшим игроком матча за третье место стал Дмитрий Корольков из «РФК». Ветерана рязанского футбола Владислава Майорова, выступавшего за ФК «Рязань», признали был признан лучшим вратарем турнира.

Лучшим защитником стал игрок команды «Манеж» Мохамед Наимов, а бомбардиром и нападающим — Борис Яковлев и Алексей Попов из «Бизнесконтакта».

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