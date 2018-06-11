В Рязани подвели итоги 24-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Фото

В понедельник, 11 июня, на стадионе «Золотые купола» подвели итоги 24-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. В этом году в турнире участвовали более двух тысяч человек и 132 команды из Рязани и области. Он завершился финальным матчем между командами «Арктик» и «МФК СЧВ Экология дома».
Церемонию награждения открыла депутат Рязанской гордумы, председатель комитета по бюджету и налогам Галина Трушина. Она поблагодарила команды за участие в соревнованиях и подчеркнула, что независимо от результатов турнира, главную победу в нем одержала дружба. «Когда мы с вами — такая замечательная футбольная семья — едины, мы — непобедимы!» — добавила депутат и пожелала спортсменам благополучия, добра и мира.
Команды также поприветствовал генеральный директор АО «Русская кожа» Андрей Низов. Он подчеркнул, что РКЛФ Кубок «Русской кожи» является самым массовым любительским турниром в России, в этом году в нем поучаствовало рекордное количество команд. «Это огромный шаг к тому, чтобы футбол популяризировался в нашей стране. Если мы и дальше пойдем с таким настроем, то станем футбольной державой, — подчеркнул Низов. — Мне удалось посмотреть многие игры, уровень футбола в Рязанской области в течение последних десяти лет, на мой взгляд, значительно вырос».
Перед награждением спортсменов Галина Трушина поблагодарила организаторов турнира и вручила им памятные подарки. Как и прежде, футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский» кубки. В пятый раз Золотой РКЛФ Кубок «Русской кожи» завоевала команда «Арктик».
В Ветеранском Кубке впервые победителем стала команда «Электросеть».
Остальные награды 24-го РКЛФ распределились следующим образом:
«Золотой кубок»:
1 место — команда «Арктик»,
2 место — команда «МФК СЧВ Экология дома»,
3 место — команда «РНПК».
В номинациях награды получили:
«Лучший игрок» — Сафоян Иарзани (команда «МФК СЧВ Экология дома»);
«Лучший бомбардир» — Ивашков Алексей, 6 голов (команда «ФК РИЗУР»,);
«Лучший защитник» — Червенко Дмитрий (команда «РНПК»);
«Лучший вратарь» — Малахов Роман (команда «Арктик»);
«Лучший тренер» — Качалин Владимир (команда «Арктик»).
«Серебряный кубок»:
1 место — команда «МФК Азард Групп»;
2 место — команда «Клуб 900»;
3 место — команды «Компания Апельсин».
В номинациях награды получили:
«Лучший игрок» — Корольков Андрей (команда «Компания Апельсин»);
«Лучший бомбардир» — Швеченков Василий, 14 голов (команда «МФК Азард Групп»);
«Лучший защитник» — Зубрилин Кирилл (команда «МФК Азард Групп»);
«Лучший вратарь» — Забозлаев Артем (команда «Клуб 900»).
«Бронзовый кубок»:
1 место — команда «МеталлПромАльянс»;
2 место — команда «ОЛИМП»;
3 место — команда «Европа Такси».
В номинациях награды получили:
«Лучший игрок» — Зиновьев Владислав (команда «ОЛИМП»);
«Лучший бомбардир» — Исаев Андрей, 17 голов (команда «Европа Такси»);
«Лучший защитник» — Мальков Алексей (команда «МеталлПром Альянс»);
«Лучший вратарь» — Гусейнов Руслан (команда «МеталлПромАльянс»).
«Ветеранский кубок»:
1 место — команда «Электросеть»;
2 место — команда «Автоимпорт»;
3 место — команда «Приток».
В номинациях награды получили:
«Лучший игрок» — Комаров Олег (команда «Электросеть»);
«Лучший бомбардир» — Кутловский Александр, 22 гола (команда «Автоимпорт»);
«Лучший защитник» — Фадеев Анатолий (команда «Автоимпорт»);
«Лучший вратарь» — Ильин Анатолий (команда «Приток»).
2-й онлайн-чемпионат по FIFA 18:
1 место — Чурочкин Александр;
2 место — Ибатулин Илья;
3 место — Литвинов Анатолий;
«Лучший оракул» — Бугреев Антон (402 очка).