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19:27, 11 июня 2018 847

В Рязани подвели итоги 24-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Фото

В Рязани подвели итоги 24-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 11 июня, на стадионе «Золотые купола» подвели итоги 24-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. В этом году в турнире участвовали более двух тысяч человек и 132 команды из Рязани и области. Он завершился финальным матчем между командами «Арктик» и «МФК СЧВ Экология дома».

Церемонию награждения открыла депутат Рязанской гордумы, председатель комитета по бюджету и налогам Галина Трушина. Она поблагодарила команды за участие в соревнованиях и подчеркнула, что независимо от результатов турнира, главную победу в нем одержала дружба. «Когда мы с вами — такая замечательная футбольная семья — едины, мы — непобедимы!» — добавила депутат и пожелала спортсменам благополучия, добра и мира.

Команды также поприветствовал генеральный директор АО «Русская кожа» Андрей Низов. Он подчеркнул, что РКЛФ Кубок «Русской кожи» является самым массовым любительским турниром в России, в этом году в нем поучаствовало рекордное количество команд. «Это огромный шаг к тому, чтобы футбол популяризировался в нашей стране. Если мы и дальше пойдем с таким настроем, то станем футбольной державой, — подчеркнул Низов. — Мне удалось посмотреть многие игры, уровень футбола в Рязанской области в течение последних десяти лет, на мой взгляд, значительно вырос».

Перед награждением спортсменов Галина Трушина поблагодарила организаторов турнира и вручила им памятные подарки. Как и прежде, футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский» кубки. В пятый раз Золотой РКЛФ Кубок «Русской кожи» завоевала команда «Арктик».

В Ветеранском Кубке впервые победителем стала команда «Электросеть».

Остальные награды 24-го РКЛФ распределились следующим образом:

«Золотой кубок»:

1 место — команда «Арктик»,

2 место — команда «МФК СЧВ Экология дома»,

3 место — команда «РНПК».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Сафоян Иарзани (команда «МФК СЧВ Экология дома»);

«Лучший бомбардир» — Ивашков Алексей, 6 голов (команда «ФК РИЗУР»,);

«Лучший защитник» — Червенко Дмитрий (команда «РНПК»);

«Лучший вратарь» — Малахов Роман (команда «Арктик»);

«Лучший тренер» — Качалин Владимир (команда «Арктик»).

«Серебряный кубок»:

1 место — команда «МФК Азард Групп»;

2 место — команда «Клуб 900»;

3 место — команды «Компания Апельсин».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Корольков Андрей (команда «Компания Апельсин»);

«Лучший бомбардир» — Швеченков Василий, 14 голов (команда «МФК Азард Групп»);

«Лучший защитник» — Зубрилин Кирилл (команда «МФК Азард Групп»);

«Лучший вратарь» — Забозлаев Артем (команда «Клуб 900»).

«Бронзовый кубок»:

1 место — команда «МеталлПромАльянс»;

2 место — команда «ОЛИМП»;

3 место — команда «Европа Такси».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Зиновьев Владислав (команда «ОЛИМП»);

«Лучший бомбардир» — Исаев Андрей, 17 голов (команда «Европа Такси»);

«Лучший защитник» — Мальков Алексей (команда «МеталлПром Альянс»);

«Лучший вратарь» — Гусейнов Руслан (команда «МеталлПромАльянс»).

«Ветеранский кубок»:

1 место — команда «Электросеть»;

2 место — команда «Автоимпорт»;

3 место — команда «Приток».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Комаров Олег (команда «Электросеть»);

«Лучший бомбардир» — Кутловский Александр, 22 гола (команда «Автоимпорт»);

«Лучший защитник» — Фадеев Анатолий (команда «Автоимпорт»);

«Лучший вратарь» — Ильин Анатолий (команда «Приток»).

2-й онлайн-чемпионат по FIFA 18:

1 место — Чурочкин Александр;

2 место — Ибатулин Илья;

3 место — Литвинов Анатолий;

«Лучший оракул» — Бугреев Антон (402 очка).

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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