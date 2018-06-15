ФК «Рязань-ВДВ» наградили серебряными медалями чемпионата. Фото

Руководители, игроки, тренеры и врачи ФК «Рязань-ВДВ» получили серебряные медали и кубок чемпионата России по футболу сезона 2017 года. В пятницу, 15 июня, их наградили зампред правительства Лариса Крохалева и руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.
Крохалева отметила, что из всех профессиональных клубов области «Рязань-ВДВ» — самый эффективный по результатам. «Ваша победа не случайна. Это результат большого труда, большого желания, — заявила она. — Надеюсь, что главные ваши победы еще впереди. Желаю достигать всех поставленных вершин».
Сергей Куликов назвал команду брендом Рязани и пожелал клубу стать чемпионом в текущем сезоне и удачно выступить в Лиге чемпионов.
В завершении церемонии директор клуба Светлана Подоль подарила правительству футбольный мяч с автографами игроков, а чиновником из РФС — шарфы «Рязани-ВДВ».
Напомним, в сезоне 2017 года ФК «Рязань-ВДВ» завоевала серебряные медали, уступив лишь «Звезде-2005».