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17:56, 16 июня 2018 1047

ХК «Рязань» определился с контрольными матчами в межсезонье

ХК «Рязань» определился с контрольными матчами в межсезонье

ХК «Рязань» определился с контрольными матчами в межсезонье. С июля по сентябрь «горожане» проведут 12 контрольных матчей. Из отпуска хоккеисты выйдут 2 июля и проведут сборы в Сасове и Рязани:

  • 27 июля ХК «Рязань» сыграет с ХК «Тамбов» в Сасове, начало в 17.00;
  • 3 и 4 августа — в Сасове с ХК «Саров» (17.00 и 13.00);
  • 16 и 17 августа в Рязани с ХК «Ростов» (18.30 и 18.30);
  • 23 августа в Воскресенске с «Химиком»;
  • 31 августа в Тамбове с ХК «Тамбов».

Еще один поединок рязанцы проведут в начале сентября в областном центре против чеховской «Звезды».

Кроме того, ХК «Рязань» с 8 по 12 августа поучаствует в «Кубке «Дизеля» в Пензе. Помимо рязанской команды и хозяев, в нем поучаствуют «Барс» из Казани, ХК «Саров» и орский «Южный Урал».

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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