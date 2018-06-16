ХК «Рязань» определился с контрольными матчами в межсезонье. С июля по сентябрь «горожане» проведут 12 контрольных матчей. Из отпуска хоккеисты выйдут 2 июля и проведут сборы в Сасове и Рязани:
- 27 июля ХК «Рязань» сыграет с ХК «Тамбов» в Сасове, начало в 17.00;
- 3 и 4 августа — в Сасове с ХК «Саров» (17.00 и 13.00);
- 16 и 17 августа в Рязани с ХК «Ростов» (18.30 и 18.30);
- 23 августа в Воскресенске с «Химиком»;
- 31 августа в Тамбове с ХК «Тамбов».
Еще один поединок рязанцы проведут в начале сентября в областном центре против чеховской «Звезды».
Кроме того, ХК «Рязань» с 8 по 12 августа поучаствует в «Кубке «Дизеля» в Пензе. Помимо рязанской команды и хозяев, в нем поучаствуют «Барс» из Казани, ХК «Саров» и орский «Южный Урал».
Фото ХК «Рязань»