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16:23, 16 июня 2018 381

«Рязань-ВДВ» сыграет первый матч кубка в Тамбове

«Рязань-ВДВ» сыграет первый матч кубка в Тамбове

«Рязань-ВДВ» сыграет первый матч кубка в Тамбове. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В понедельник, 18 июня, десантницы сыграют с «Академей футбола». Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

  • «Кузбасс» — «Енисей»,
  • ЖФК «Иваново» — «Чертаново»,
  • УрФУ (Свердловская область) — «Звезда-2005»,
  • «Дончанка» — «Кубаночка»,
  • ВТБ — «Локомотив»,
  • «Спарта-Свиблово» — ЦСКА;
  • «Торпедо"/"Динамо-Вит» — ЖФК «Уфа».

В случае успеха в Тамбове в четвертьфинале «Рязань-ВДВ» сыграет с победителем матча «Кузбасс» — «Енисей».

Финал кубка пройдет 28 октября.

Фото сайта клуба

© RZN.info

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