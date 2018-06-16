«Рязань-ВДВ» сыграет первый матч кубка в Тамбове. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
В понедельник, 18 июня, десантницы сыграют с «Академей футбола». Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
- «Кузбасс» — «Енисей»,
- ЖФК «Иваново» — «Чертаново»,
- УрФУ (Свердловская область) — «Звезда-2005»,
- «Дончанка» — «Кубаночка»,
- ВТБ — «Локомотив»,
- «Спарта-Свиблово» — ЦСКА;
- «Торпедо"/"Динамо-Вит» — ЖФК «Уфа».
В случае успеха в Тамбове в четвертьфинале «Рязань-ВДВ» сыграет с победителем матча «Кузбасс» — «Енисей».
Финал кубка пройдет 28 октября.
Фото сайта клуба