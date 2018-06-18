Клуб, обогнавший ФК «Рязань» в борьбе за второе место, прекратил существование

Белгородский «Энергомаш», обогнавший ФК «Рязань» в борьбе за второе место первенства ПФЛ, объявил о ликвидации. Об этом клуб сообщил в своей
«Футбольный клуб „Энергомаш“ прекращает свое существование. Со всеми футболистами и тренерами уже завершены контракты. Центральный стадион, находившийся в аренде, будет передан администрации города Белгород», — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне клуб играл в зоне «Центр» 2-го дивизиона (ПФЛ). «Энергомаш» занял второе место, отстав от «Арарата» на восемь очков и обогнав на девять баллов ФК «Рязань».
В двух матчах против белгородцев «горожане» набрали только одно очко: дома сыграли
«Энергомаш» просуществовал всего четыре года. Его создали в феврале 2014-го.
Фото ФК «Рязань»