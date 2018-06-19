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17:00, 19 июня 2018 479

Рязанцы выстроились в фигуру мяча в поддержку чемпионата мира по футболу. Фото

Рязанцы выстроились в фигуру мяча в поддержку чемпионата мира по футболу. Фото

Во вторник, 19 июня, на стадионе «Спартак» прошел тур ГТО и флэш-моб в поддержку чемпионата мира «Рязань — Футбол! Рязань — играй! Рязань — болей!». Перед собравшимися выступил замминистра спорта Рязанской области Виктор Авдеев. Он отметил растущую популярность ГТО и пожелал победы сборной России.

После его речи футбольный фристайлер Руслан Немировский показал трюки с мячом. Для рязанцев также провели зарядку, на которой появился главный символ чемпионата мира по футболу — волк по имени Забивака. Он выполнял упражнения вместе со всеми.

По команде ведущего участники флэш-моба образовали фигуру мяча. С неба их снимал квадрокоптер.

В конце мероприятия все зарегистрированные участники смогли сдать нормы ГТО.

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