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11:59, 19 июня 2018 713

Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами первенства России

Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами первенства России

Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами первенства России, которое проходило в Москве и Казани.

На кортах столицы Рязань представляли спортсмены до 19 лет: Александр Бинда, Егор Агафонов, Евгений Филиппов, Игорь Трунов, Андрей Буданов, Влада Петровская, Динара Аллоярова, Анастасия Лунева, Ксения Михайлова.

Андрей Буданов стал первым в парном разряде, Александр Бинда занял второе место в одиночном и парном разрядах, Влада Петровская стала бронзовым призером в парном разряде.

В Казани выступали спортсмены до 13 лет: Богдан Бородин, Елизавета Сабирова, Василисса Куприянова, Полина Кайбекова.

Богдан Бородин, выступавший в одиночном разряде, вышел из своей подгруппы в четвертьфинал, а пара девочек Кайбекова/Куприянова заняла четвертое место.

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