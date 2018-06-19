Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами первенства России, которое проходило в Москве и Казани.
На кортах столицы Рязань представляли спортсмены до 19 лет: Александр Бинда, Егор Агафонов, Евгений Филиппов, Игорь Трунов, Андрей Буданов, Влада Петровская, Динара Аллоярова, Анастасия Лунева, Ксения Михайлова.
Андрей Буданов стал первым в парном разряде, Александр Бинда занял второе место в одиночном и парном разрядах, Влада Петровская стала бронзовым призером в парном разряде.
В Казани выступали спортсмены до 13 лет: Богдан Бородин, Елизавета Сабирова, Василисса Куприянова, Полина Кайбекова.
Богдан Бородин, выступавший в одиночном разряде, вышел из своей подгруппы в четвертьфинал, а пара девочек Кайбекова/Куприянова заняла четвертое место.