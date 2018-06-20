Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:35, 20 июня 2018 364

Шиловскую спортсменку включили в основной состав сборной России по лыжероллерам

Шиловскую спортсменку включили в основной состав сборной России по лыжероллерам

Фото: Издательство «Пресса»

Шиловскую спортсменку Арину Былинко включили в основной состав сборной России по лыжероллерам. В честь этого глава района Василий Фомин встретился с юной спортсменкой и ее тренером Андреем Петрачковым, пишет издательство «Пресса».

Он отметил рост мастерства спортсменки и ее победу на II этапе Кубка России по лыжероллерам. «Мы внимательно следим за ростом вашего мастерства и очень этому рады», — сказал Фомин.

Глава района пообещал спортсменке и ее тренеру обеспечить необходимые условия для подготовки к предстоящим соревнованиям, а также вручил им благодарственные письма и подарки.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:35, 20 июня 2018
Шиловскую спортсменку включили в основной состав сборной России по лыжероллерам
10:17, 20 июня 2018
Слуцкий перестанет комментировать матчи на Первом канале
22:51, 19 июня 2018
Сборная России обыграла Египет и практически гарантировала выход в плей-офф ЧМ 1
20:12, 19 июня 2018
Футболисты сборной Сенегала победили поляков в матче чемпионата мира
17:56, 19 июня 2018
Рязанская лучница поучаствует в первенстве Европы
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 30 478
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 21 429
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 17 064
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 9
19:17, 10 июня 2018 16 234
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 774
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований