Шиловскую спортсменку включили в основной состав сборной России по лыжероллерам

Шиловскую спортсменку Арину Былинко включили в основной состав сборной России по лыжероллерам. В честь этого глава района Василий Фомин встретился с юной спортсменкой и ее тренером Андреем Петрачковым, пишет издательство «
Он отметил рост мастерства спортсменки и ее победу на II этапе Кубка России по лыжероллерам. «Мы внимательно следим за ростом вашего мастерства и очень этому рады», — сказал Фомин.
Глава района пообещал спортсменке и ее тренеру обеспечить необходимые условия для подготовки к предстоящим соревнованиям, а также вручил им благодарственные письма и подарки.