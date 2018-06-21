В Рязани оформили остановку фотографиями полузащитника ЦСКА Кучаева

В Рязани ко Дню молодежи оформили остановку фотографиями рязанцев, отличившихся в разных сферах. В частности, остановку «Рязанская таможня» украсили изображения с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.
Отметим, что на одном из фото запечатлен момент матча с лондонским Арсеналом — вместе с рязанцем в кадр попал защитник «канониров» Эктор Бельерин.
Напомним, Кучаев родился в Рязани в 1998 году, до 2012-го тренировался в ДЮСШ ЦСК. В 2012-м перешел в подмосковный «Мастер-Сатурн». В 2015-м стал играть в молодежной команде московского ЦСКА, а через два года Виктор Гончаренко
27 сентября 2017 года в домашней игре Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед»
Всего за прошедший сезон Кучаев провел 23 игры в чемпионате России и 12 в еврокубках. Во второй половине первенства стал игроком основы, играя на разных позициях: от центрального полузащитника до латераля.
6 мая в игре с тульским «Арсеналом» получил