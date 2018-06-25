Бывший игрок ХК «Рязань» погиб в аварии на воде

Бывший игрок ХК «Рязань» Сергей Огородников погиб в аварии на воде. Об этом сообщает «
32-летний спортсмен катался на водном мотоцикле и попал в аварию.
Огородников выступал за «горожан» в сезоне 2015/16.
Также хоккеист играл в Суперлиге и КХЛ за ЦСКА, московское «Динамо», «Ладу», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург», а последний сезон провел в чемпионате Польши.
В составе юношеской сборной Огородников становился чемпионом мира в 2004 году, а в составе молодежной — серебряным призером МЧМ-2006.
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