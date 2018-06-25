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10:24, 25 июня 2018 1768

Рязанцы выстроились в огромный мяч в поддержку сборной России на ЧМ-2018. Видео

Рязанцы выстроились в огромный мяч в поддержку сборной России на ЧМ-2018. Видео

Рязанцы выстроились в огромный мяч в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018. Акцию провели 19 июня.

Горожане провели на стадионе «Спартак» массовую зарядку с главным символом чемпионата — волком по имени Забивака. Футбольный фристайлер Руслан Немировский показал трюки с мячом.

Во время чемпионата в Рязанскую область приезжают болельщики со всего мира. В Путятинском районе колумбийцев накормили колбасой и хлебом. Оставшихся без машины перуанских болельщиков приютили местные жители.

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