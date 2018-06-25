Рязанцы выстроились в огромный мяч в поддержку сборной России на ЧМ-2018. Видео

Рязанцы выстроились в огромный мяч в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018. Акцию провели 19 июня.
Горожане
Во время чемпионата в Рязанскую область
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Рязанцы выстроились в огромный мяч в поддержку сборной России по футболу на ЧМ-2018. Акцию провели 19 июня.
Горожане
Во время чемпионата в Рязанскую область
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