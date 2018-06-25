В Рязани прошел второй тур Кубка «Инвеста» по стритболу

В воскресенье, 24 июня, на площадке у ТРЦ «Барс на Московском» прошел второй тур Кубка «Инвеста» по стритболу. В нем приняли участие 60 команд со всей Рязанской области. Организатором массового турнира традиционно выступили ФПК «Инвест» и региональная федерация баскетбола.

Во втором туре участников разделили на несколько категорий. Старшая группа — ELITE (мужчины и женщины) боролись за путевку на финальный этап полупрофессиональной Лиги по уличному баскетболу 3×3 — Grunis Cup, который пройдет в Москве 14 июля.

Другие команды соревновались в рамках регионального этапа кубка России среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет.

Организаторы рассказали, что такой массовый турнир по уличному баскетболу в Рязани проходит впервые. В этом году его разделили на четыре тура, стартовый прошел в мае. Победители первого тура — две команды РязГМУ (юноши и девушки) — представят Рязанскую область на студенческом чемпионате России по баскетболу 3×3.

Судья всероссийской категории по стритболу Александр Архипов рассказал, что игра пришла в Рязань всего пару лет назад. За короткий срок она приобрела большой интерес у рязанских спортсменов и нашла своих болельщиков.

«Любовь к стритболу у рязанцев растет с каждым годом. Это очень жесткий вид спорта, но этим он и завораживает, являясь зрелищным, динамичным и красивым, — добавил Архипов. — Постепенно люди начинают понимать, что такое „стритбол“ и играть в него».

В 2017 году баскетбол 3×3 включили в программу летних Олимпийских игр 2020 года.

Итоговые места второго тура распределились следующим образом:

«ЭЛИТ группа. Мужчины»:

1 место — команда «Профрадиоэлектрон»;

2 место — команда «сдюсшорОХРАНА»;

3 место — команда «Мед».

«ЭЛИТ группа. Женщины»:

1 место — команда «Сбербанк»

«Юноши 16-18 лет»:

1 место — команда «Бигуди»;

2 место — команда «Лидер»;

3 место — команда «Папины дочки».

«Девушки 16-18 лет»:

1 место — команда «Подружки-Кротушки»;

2 место — команда «Лидер»;

3 место — команда «Дельфин Star».

«Юноши 15 лет и младше»:

1 место — команда «1хWin»;

2 место — команда «Black Mamba»;

3 место — команда «Планета спорта».

«Девушки 15 лет и младше»:

1 место — команда «Лидер»,

2 место — команда «ПоВеДа»,

3 место — команда «Лидер Касимов».

В рамках Кубка «Инвеста» впереди еще два тура. Они запланированы на 8 и 22 июля. В эти даты разыграют путевки на финал Кубка России в категориях 19+ (мужчины и женщины) и в категории младше 18 лет (юноши и девушки).

19 августа состоится закрытие Кубка «Инвеста» в микрорайоне Недостоево.

Также пройдут соревнования в младшей возрастной категории 15 лет и моложе. В каждой возрастной категории участников и победителей ждут призы от ФПК «Инвест».