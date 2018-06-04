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18:51, 4 июня 2018 768

Победитель рязанского трейл-марафона финишировал с младенцем в коляске. Фоторепортаж

Победитель рязанского трейл-марафона финишировал с младенцем в коляске. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В воскресенье, 3 июня, под Рязанью на территории биатлонного комплекса «Алмаз» и Экопарка «Поляны» прошел трейл-забег на марафонскую и полумарафонскую дистанции с элементами кросса при поддержке ГК «Автоимпорт», который представил три автомобиля являющиеся новиками: Volkswagen Teramont, Volkswagen Tiguan и Škoda Kodiaq. Этот семейный внедорожник SKODA обладает уникальным сочетанием цены, комфорта и безопасности для всей семьи. Он стоит от 1 339 000 рублей.

На старт вышли 200 участников, из 18 регионов России и спортсмены из Молдовы.

Спортсмены преодолели дистанции на 42 и 21 километры через несколько подъемов, спусков и трудного рельефа. На финише участников угостили пловом и горячим чаем.

Соревнования посетили именитые спортсмены Александр Логинов и Татьяна Акимова, члены сборной России по биатлону.

Организаторы рассказали, что подобный трейл-марафон прошел в Рязанской области впервые. Также они отметили уровень результатов, которые спортсмены показали на финише.

Победителем в главной дистанции стал рязанец Александр Именин, который последние 100 метров пробежал с коляской, в которой находился его сын.

Победителям и призерам вручили кубки, вознаграждения и призы от партнеров. Самый быстрый рязанец на полумарафоне Андрей Климов получил за первое место фирменный велосипед «Шкода» от дилерского центра «Чехия Авто», входящего в группу компании «Автоимпорт», а за второе и третье место были вручены фирменные часы «Volkswagen» и «Škoda».

Результаты забегов выглядят следующим образом:

Марафон мужчины (42 километра):

  • 1.Александр Именин 2:27:40.3
  • 2.Артем Куфтырев 2:29:02.6
  • 3. Савельев Дмитрий 2:37:24.0

Марафон женщины (42 километра):

  • 1.Юлия Рыжанкова 2.59.43.8
  • 2.Татьяна Сычева 3.08.04.3
  • 3. Наталья Збирнея 3:14:04.5

Полумарафон женщины (21 километр):

  • 1.Дарья Чудайкина 1:24:54.1
  • 2.Ольга Дмитриева 1:25:17.2
  • 3.Кристина Павлушина 1:33:55.3

Полумарафон мужчины (21 километр):

  • 1. Николай Чавкин 1:14:39.6
  • 2.Павел Адышкин 1:14:43.1
  • 2.Карамышев Максим 1:14:43.13.
  • 3.Юрий Шопин 1:15:06.5
Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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