Победитель рязанского трейл-марафона финишировал с младенцем в коляске. Фоторепортаж

В воскресенье, 3 июня, под Рязанью на территории биатлонного комплекса «Алмаз» и Экопарка «Поляны» прошел трейл-забег на марафонскую и полумарафонскую дистанции с элементами кросса при поддержке ГК «Автоимпорт», который представил три автомобиля являющиеся новиками: Volkswagen Teramont, Volkswagen Tiguan и Škoda Kodiaq. Этот семейный внедорожник SKODA обладает уникальным сочетанием цены, комфорта и безопасности для всей семьи. Он стоит от 1 339 000 рублей.
На старт вышли 200 участников, из 18 регионов России и спортсмены из Молдовы.
Спортсмены преодолели дистанции на 42 и 21 километры через несколько подъемов, спусков и трудного рельефа. На финише участников угостили пловом и горячим чаем.
Соревнования посетили именитые спортсмены Александр Логинов и Татьяна Акимова, члены сборной России по биатлону.
Организаторы рассказали, что подобный трейл-марафон прошел в Рязанской области впервые. Также они отметили уровень результатов, которые спортсмены показали на финише.
Победителем в главной дистанции стал рязанец Александр Именин, который последние 100 метров пробежал с коляской, в которой находился его сын.
Победителям и призерам вручили кубки, вознаграждения и призы от партнеров. Самый быстрый рязанец на полумарафоне Андрей Климов получил за первое место фирменный велосипед «Шкода» от дилерского центра «Чехия Авто», входящего в группу компании «Автоимпорт», а за второе и третье место были вручены фирменные часы «Volkswagen» и «Škoda».
Результаты забегов выглядят следующим образом:
Марафон мужчины (42 километра):
- 1.Александр Именин 2:27:40.3
- 2.Артем Куфтырев 2:29:02.6
- 3. Савельев Дмитрий 2:37:24.0
Марафон женщины (42 километра):
- 1.Юлия Рыжанкова
2.59.43.8
- 2.Татьяна Сычева
3.08.04.3
- 3. Наталья Збирнея 3:14:04.5
Полумарафон женщины (21 километр):
- 1.Дарья Чудайкина 1:24:54.1
- 2.Ольга Дмитриева 1:25:17.2
- 3.Кристина Павлушина 1:33:55.3
Полумарафон мужчины (21 километр):
- 1. Николай Чавкин 1:14:39.6
- 2.Павел Адышкин 1:14:43.1
- 2.Карамышев Максим 1:14:43.13.
- 3.Юрий Шопин 1:15:06.5