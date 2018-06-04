Шесть футболисток «Рязани-ВДВ» сыграют в отборочных матчах к Евро-2019. Об этом сообщает сайт
Из них четыре «десантницы» — защитница Анна Беломытцева, полузащитницы Надежда Колтакова, Елена Морозова и форвард Елена Данилова — сыграют в составе сборной России с лидерами группы Англией и Уэльсом. Матчи пройдут 8 и 12 июня.
Вратарь Екатерина Самсон и защитница Ольга Басанская получили вызов в сборную Украины на матчи против Дании и Швеции.
Обе сборные занимают третье место в своих группах.
Напомним, напрямую на Евро-2019 попадут только победители групп, а четыре лучших обладателя вторых мест разыграют оставшиеся путевки в стыковых матчах.