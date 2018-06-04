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14:11, 4 июня 2018 1594

Шесть футболисток «Рязани-ВДВ» сыграют в отборочных матчах к Евро

Шесть футболисток «Рязани-ВДВ» сыграют в отборочных матчах к Евро

Шесть футболисток «Рязани-ВДВ» сыграют в отборочных матчах к Евро-2019. Об этом сообщает сайт РФС и ФФУ.

Из них четыре «десантницы» — защитница Анна Беломытцева, полузащитницы Надежда Колтакова, Елена Морозова и форвард Елена Данилова — сыграют в составе сборной России с лидерами группы Англией и Уэльсом. Матчи пройдут 8 и 12 июня.

Вратарь Екатерина Самсон и защитница Ольга Басанская получили вызов в сборную Украины на матчи против Дании и Швеции.

Обе сборные занимают третье место в своих группах.

Напомним, напрямую на Евро-2019 попадут только победители групп, а четыре лучших обладателя вторых мест разыграют оставшиеся путевки в стыковых матчах.

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