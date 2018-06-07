Команда «Рязаньэнерго» стала серебряным призером спартакиады трудящихся

Спортсмены филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» заняли второе место на ежегодной городской спартакиаде трудящихся.
В этом году в спартакиаде участвовали 17 команд рязанских предприятий и организаций. С 28 мая в течение пяти дней проходили соревнования по легкой атлетике, гиревому спорту, стритболу, мини-футболу, настольному теннису и плаванию.
Специалист отдела материально-технического обеспечения и логистики филиала Антон Беляков и водитель ПО «Рязанские электрические сети» Руслан Стегунов стали лидерами в классическом гиревом двоеборье в своих весовых категориях, что принесло победу команде «Рязаньэнерго» в этом виде спорта.
Также спортсмены предприятия отличились в мини-футболе — заняли первое место и в легкой атлетике — заняли второе общекомандное место.
В личных зачетах по легкой атлетике в своих возрастных категориях медали завоевали:
- первое место — Наталья Николаева, бухгалтер филиала;
- первое место — Антон Федотов, электромонтер ПО «Приокские электрические сети»;
- третье место — Анатолий Орешкин, контролер Михайловского района электрических сетей.
В личном зачете по плаванию лучшим стал электромонтер ПО «Рязанские электрические сети» Никита Бодров.
Сотрудники «Рязаньэнерго» участвуют в спартакиаде трудящихся ежегодно.