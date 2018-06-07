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12:16, 7 июня 2018 810

На рязанскую спартакиаду трудящихся приедет двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин

На рязанскую спартакиаду трудящихся приедет двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин

На рязанскую спартакиаду трудящихся приедет двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин. Об этом в четверг, 7 июня, сообщил министр спорта Сергей Икрянников.

Титулованный прыгун в воду выступит в составе группы акробатов, которые будут участвовать в 18-й спартакиаде трудящихся Рязанской области. Сами соревнования пройдут с 8 по 10 июня в Сасове.

По итогам зонального отбора на спартакиаду пробились 260 спортсменов из предприятий Александро-Невского, Касимовского, Рыбновского, Ряжского, Сапожсковского, Шацкого, Шиловского районов, Рязани, Сасова и Скопина.

Их ожидают соревнования по стритболу, гиревому спорту, настольному теннису, мини-футболу, плаванию, легкоатлетическому кроссу, эстафете, армреслингу и перетягиванию каната.

Победители спартакиады отправятся на Всероссийские соревнования.

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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