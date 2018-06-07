На рязанскую спартакиаду трудящихся приедет двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин. Об этом в четверг, 7 июня, сообщил министр спорта Сергей Икрянников.
Титулованный прыгун в воду выступит в составе группы акробатов, которые будут участвовать в 18-й спартакиаде трудящихся Рязанской области. Сами соревнования пройдут с 8 по 10 июня в Сасове.
По итогам зонального отбора на спартакиаду пробились 260 спортсменов из предприятий Александро-Невского, Касимовского, Рыбновского, Ряжского, Сапожсковского, Шацкого, Шиловского районов, Рязани, Сасова и Скопина.
Их ожидают соревнования по стритболу, гиревому спорту, настольному теннису, мини-футболу, плаванию, легкоатлетическому кроссу, эстафете, армреслингу и перетягиванию каната.
Победители спартакиады отправятся на Всероссийские соревнования.