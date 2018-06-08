ХК «Рязань» вернул защитника и поменял двух тренеров. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Команду покинул помощник главного тренера Александр Нестеров и Олег Барсуков, у которого закончился контракт. Теперь помогать Павлу Десяткову в новом сезоне будет Андрей Ершов, выступавший за «горожан» в сезонах 2008/2009 и 2010/2011. Последнее время Ершов трудился в ДЮСШ «Олимпийский».
Тренером вратарей назначили Алексея Меркесова, который работал наставником голкиперов в «Славутиче» и «Северских волках» из Краснодарского края.
Кроме того, контракт с ХК «Рязань» заключил 28-летний защитник Валерий Васильев. Он уже играл за «горожан» в сезонах 2014/2015 и 2015/2016. За полтора сезона Васильев провел 73 матча, набрал 25 (3+22) очков, стал победителем зимней Универсиады 2015 года. В минувшем сезоне выступал за «Дизель», где сыграл 45 матчей, набрал 7 очков и «заработал» 29 минут штрафа при показателе полезности «+10».
Фото ХК «Рязань»