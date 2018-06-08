Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:48, 8 июня 2018 824

ХК «Рязань» вернул защитника и поменял двух тренеров

ХК «Рязань» вернул защитника и поменял двух тренеров

ХК «Рязань» вернул защитника и поменял двух тренеров. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Команду покинул помощник главного тренера Александр Нестеров и Олег Барсуков, у которого закончился контракт. Теперь помогать Павлу Десяткову в новом сезоне будет Андрей Ершов, выступавший за «горожан» в сезонах 2008/2009 и 2010/2011. Последнее время Ершов трудился в ДЮСШ «Олимпийский».

Тренером вратарей назначили Алексея Меркесова, который работал наставником голкиперов в «Славутиче» и «Северских волках» из Краснодарского края.

Кроме того, контракт с ХК «Рязань» заключил 28-летний защитник Валерий Васильев. Он уже играл за «горожан» в сезонах 2014/2015 и 2015/2016. За полтора сезона Васильев провел 73 матча, набрал 25 (3+22) очков, стал победителем зимней Универсиады 2015 года. В минувшем сезоне выступал за «Дизель», где сыграл 45 матчей, набрал 7 очков и «заработал» 29 минут штрафа при показателе полезности «+10».

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:48, 8 июня 2018
ХК «Рязань» вернул защитника и поменял двух тренеров
13:24, 7 июня 2018
Команда «Рязаньэнерго» стала серебряным призером спартакиады трудящихся
12:16, 7 июня 2018
На рязанскую спартакиаду трудящихся приедет двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин
18:51, 4 июня 2018
Победитель рязанского трейл-марафона финишировал с младенцем в коляске. Фоторепортаж
14:11, 4 июня 2018
Шесть футболисток «Рязани-ВДВ» сыграют в отборочных матчах к Евро
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 40 206
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 585
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 20 055
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 687
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 17 015
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований