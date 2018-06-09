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21:07, 9 июня 2018 1223

В Рязани отобрали атлетов на кубок России по функциональному многоборью 1

В Рязани отобрали атлетов на кубок России по функциональному многоборью

В Рязани отобрали атлетов на кубок России по функциональному многоборью. В соревнованиях 2 июня участвовали 15 мужчин и 5 девушек из Рязани, Липецка и Нижнего Новгорода, сообщили организаторы.

Функциональное многоборье сочетает элементы тяжелой и легкой атлетик, спортивной гимнастики. Эту дисциплину внесли в реестр видов спорта. Сейчас эксперты разрабатывают активно нормативы и регламенты.

Спортсмены выполняли задания на время. В итоге места распределили следующим образом:

Мужчины:

  • 1 место — Артем Зеленцов (Нижний Новгород),
  • 2 место — Вадим Юньков (Рязань),
  • 3 место — Дмитрий Зотов (Рязань).

Девушки:

  • 1 место — Наталья Зубкова (Липецк),
  • 2 место — Марина Шутова (Рязань),
  • 3 место — Аня Каракиян (Рязань).

Победители поедут на Чемпионат России в Москву. Организаторы не исключают, что поучаствовать также пригласят атлетов, ставших вторыми.

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