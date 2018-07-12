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13:13, 12 июля 2018 741

Культура и спорт в каждый двор. Рязанские школьники встретились на турнире по мини-футболу

Культура и спорт в каждый двор. Рязанские школьники встретились на турнире по мини-футболу

Вечером в среду, 11 июля, в Рязани прошел спортивный праздник для детей, организованный участником предварительного голосования партии «Единая Россия», генеральным директором областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Юлией Рокотянской в рамках проектной мастерской «Культура и спорт в каждый двор».

Турнир по мини-футболу состоялся на стадионе школ №60 и №61 на улице Новаторов. Его участниками стали более 50 школьников. Поболеть за детей пришли их родители, бабушки и дедушки, знакомые.

Дворовые команды разделили на две возрастные группы: матчи младшего звена проводили по кругу, старшие играли по олимпийской системе.

«Сегодняшнее мероприятие показывает желание ребят заниматься спортом, играть в футбол даже в летний период, — отметила Юлия Рокотянская. — Я была приятно удивлена, когда ребята с воодушевлением и желанием приняли участие в турнире по мини-футболу».

Руководитель проектной мастерской «Культура и спорт в каждый двор» также добавила, что провести праздник помог участник предварительного голосования «Единой России» Алексей Никонов.

По результатам турнира победила сборная «Свобода». На втором месте команда «Космос», третьими стали «Реал Мадрид». Четвертое место заняла команда «Спартак Рязань».

Подводя итоги праздника, Юлия Рокотянская выразила надежду, что проведение подобных мероприятий поднимет престиж уличного спорта среди горожан.

«В Рязани работают проектные проектные мастерские по нескольким направлениям. Мы собираем предложения жителей по благоустройству дворов, строительству и ремонту спортивных сооружений, улучшению экологической ситуации и так далее. Рязанцы выбирают, озвучивают свои идеи. Затем мы подсчитываем результаты и, исходя из количества голосов, определяем, какие объекты необходимы в первую очередь», — рассказала член партии «Единая Россия».

© RZN.info

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