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17:52, 16 июля 2018 583

ФК «Рязань» наградили бронзовыми медалями чемпионата. Фото

ФК «Рязань» наградили бронзовыми медалями чемпионата. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 16 июля, ФК «Рязань» наградили бронзовыми медалями чемпионата ПФЛ сезона 2017-18 годов. Футболисты, тренеры, руководители и врачи получили их от зампреда правительства Ларисы Крохалевой.

«В вашем клубе больше всего рязанцев. Это значит, мы растим собственные кадры и строим политику деятельности клуба на рязанских игроках», — подчеркнула она, добавив, что с 2013 года результаты футболистов заметно улучшаются.

Крохалева пожелала спортсменам удачного сезона и заявила, что футбол России находится на подъеме, «не смотря на несостоятельность сборной на чемпионате мира».

Президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов отметил, что «за последние четыре года команда доказывает свою состоятельность и выполняет задачу правительства». «Хотелось бы получить задачу выхода в ФНЛ. Мы с огромным желанием выполним ее и продолжим готовить новое молодое поколение», — сказал он.

Малахов добавил, что хотел бы видеть руководство региона на матчах и пригласил Крохалеву на один из поединков. Та ответила согласием.

Напомним, в сезоне 2017-18 годов ФК «Рязань» занял третье место в зоне «Центр» ПФЛ, расположившись ниже белгородского «Энергомаша» и московского «Арарата».

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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