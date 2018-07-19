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13:34, 19 июля 2018 393

ФК «Рязань» проиграл первый матч сезона прошлогоднему аутсайдеру. Фото

ФК «Рязань» проиграл первый матч сезона прошлогоднему аутсайдеру. Фото

ФК «Рязань» проиграл первый матч сезона прошлогоднему аутсайдеру. В среду, 18 июля, горожане уступили второй команде волгоградского «Ротора» со счетом 0:1.

Хозяева атаковали на протяжении всего первого тайма и создали два голевых момента, но пропустили первыми. После ошибки рязанских защитников волгоградский нападающий вышел один на один. За фол в штрафной зоне арбитр назначил пенальти в ворота горожан, который реализовал Евгений Чабанов.

Во втором тайме хозяева продолжили атаковать, но гол забить им так и не удалось.

В составе ФК «Рязань» на поле выходили два новичка — Олег Калугин и Артем Малахов, которые перешли из белгородского «Энергомаша» накануне матча.

Главный тренер рязанцев Гарник Авалян отметил, что до конца трансферного окна в команде появится еще несколько футболистов. Он заявил, что команда сделает правильные выводы из поражения.

Следующий матч горожане проведут в четверг, 26 июля, против подмосковного «Зоркого» в гостях.

Фото из группы ФК «Рязань» «ВКонтакте»

© RZN.info

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