ФК «Рязань» упустил победу в первом матче межсезонья. Фоторепортаж

ФК «Рязань» упустил победу в первом матче межсезонья. В пятницу, 29 июня, поединок с ФК «Коломна» завершился со счетом 2:2, сообщила клубная пресс-служба.
В матче сыграл восстановившийся после травмы форвард Владислав Мещеряков, также в на поле выходили три игрока дубля (Гуськов, Надеев, Арсенов) и шесть игроков на просмотре.
Матч пропускали ветераны Олег Елисеев и Юрий Кулешов,
Счет в поединке открыл Илья Ваганов, который головой переправил мяч в сетку после подачи Евгения Маричева с углового. Во втором тайме Мещеряков с передачи Михаила Сентюрина сделал счет 2:0.
В концовке рязанцы пропустили два гола за две минуты и упустили победу.
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