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10:47, 2 июля 2018 738

Хет-трик Даниловой принес «Рязани-ВДВ» разгромную победу над чемпионом. Видео

Хет-трик Даниловой принес «Рязани-ВДВ» разгромную победу над чемпионом. Видео

Хет-трик Даниловой принес «Рязани-ВДВ» разгромную победу над чемпионом. В субботу, 30 июля, «десантницы» со счетом 3:0 обыграли «Звезду-2005», сообщает сайт РФС.

На 41-й минуте Данилова приняла передачу от Елены Морозовой, убрала на замахе защитницу и точно пробила по воротам. Гости тут же попытались отыграться, но получили еще один мяч в свои ворота.

На этот раз рязанский бомбардир ушла от двух игроков из Перми и «шведкой» и удвоила преимущество.

После перерыва тренер «Звезды-2005» провел две замены, но ход игры не поменялся.

На 52-й минуте матча Елена Данилова оформила хет-трик ударом издали.

Победа закрепила «десантиниц» на первом месте в чемпионате. Следующий матч «Рязань-ВДВ» сыграет в кубке 6 июля против красноярского «Енисея».

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