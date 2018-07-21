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16:51, 21 июля 2018 442

Выступающий за ЦСКА рязанец Кучаев сменил игровой номер

Выступающий за ЦСКА рязанец Кучаев сменил игровой номер

Выступающий за московский ЦСКА рязанец Константин Кучаев в новом сезоне будет играть в футболке с номером 20. Об этом сообщил сайт футбольного клуба.

Ранее полузащитник играл под номером 89. Отметим, что до рязанца под 20-м номером за ЦСКА играли такие знаковые для клуба игроки как Иржи Ярошик, Дуду и Расмус Эльм.

Напомним, Кучаев родился в Рязани в 1998 году, до 2012-го тренировался в ДЮСШ ЦСК. Всего за прошедший сезон Кучаев провел 23 игры в чемпионате России и 12 в еврокубках. Во второй половине первенства стал игроком основы, играя на разных позициях: от центрального полузащитника до латераля. 6 мая в игре с тульским «Арсеналом» получил серьезную травму — разрыв крестообразной связки левого колена, из-за чего лишился шанса сыграть на домашнем чемпионате мира.

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