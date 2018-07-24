ХК «Рязань» начнет новый сезон на выезде. Расписание

ХК «Рязань» начнет новый сезон на выезде. Сайт ВХЛ опубликовал календарь на чемпионат 2018/19.
С нового сезона победитель регулярного чемпионата получит Кубок Шелкового пути, а серия плей-офф — Кубок имени Владимира Петрова.
Состав соревнований пополнили: ХК «Лада» (Тольятти), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Тамбов» и «КРС-ОЭРДЖИ» (Китай). Лигу покинули ХК «Спутник» (Нижний Тагил) и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Китай).
«Горожане» стартуют 6 сентября матчем против «Бурана» и завершают регулярный чемпионат 24 февраля домашним матчем против «Лады».
Календарь полностью:
- 6 сентября ХК «Буран» — ХК «Рязань»;
- 10 сентября ХК «Ермак» — ХК «Рязань»;
- 12 сентября ХК «Сокол» — ХК «Рязань»;
- 14 сентября ХК «Металлург» — ХК «Рязань»;
- 20 сентября 75 ХК «Рязань» — ХК «СКА-Нева»;
- 22 сентября ХК «Рязань» — ХК «Динамо Спб»;
- 24 сентября ХК «Рязань» — ХК «Югра»;
- 26 сентября ХК «Рязань» — ХК «Рубин»;
- 1 октября ХК «Саров» — ХК «Рязань»;
- 3 октября ХК «Тамбов» — ХК «Рязань»;
- 5 октября ХК «Рязань» — ХК «Буран»;
- 12 октября ХК «Южный Урал» — ХК «Рязань»;
- 14 октября ХК «Горняк» — ХК «Рязань»;
- 16 октября ХК «Зауралье» — ХК «Рязань»;
- 18 октября ХК «Челмет» — ХК «Рязань»;
- 24 октября ХК «Рязань» — ХК «Ценг Тоу»;
- 26 октября ХК «Рязань» — ХК «КРС-ОЭРДЖИ»;
- 2 ноября ХК «Сарыарка» — ХК «Рязань»;
- 4 ноября ХК «Торпедо» — ХК «Рязань»;
- 6 ноября ХК «Химик» — ХК «Рязань»;
- 8 ноября ХК «Звезда» — ХК «Рязань»;
- 13 ноября ХК «Рязань» — ХК «Молот-Прикамье»;
- 15 ноября ХК «Рязань» — ХК «Ижсталь»;
- 17 ноября ХК «Рязань» — ХК «Нефтяник»;
- 19 ноября ХК «Рязань» —ХК «Торос»;
- 23 ноября ХК «Барс» — ХК «Рязань»;
- 25 ноября ХК «Дизель» — ХК «Рязань»;
- 27 ноября ХК «Лада» — ХК «Рязань»;
- 29 ноября ХК «ЦСК ВВС» — ХК «Рязань»;
- 3 декабря ХК «Рязань» — ХК «Ермак»;
- 5 декабря ХК «Рязань» — ХК «Сокол»;
- 7 декабря ХК «Рязань» — ХК «Металлург»;
- 13 декабря ХК «СКА-Нева» — ХК «Рязань»;
- 15 декабря ХК «Динамо» — ХК «Рязань»;
- 17 декабря ХК «Рубин» — ХК «Рязань»;
- 19 декабря ХК «Югра» — ХК «Рязань»;
- 24 декабря ХК «Рязань» — ХК «Тамбов»;
- 26 декабря ХК «Рязань» — ХК «Саров»;
- 6 января ХК «Рязань» — ХК «Зауралье»;
- 8 января ХК «Рязань» — ХК «Челмет»;
- 10 января ХК «Рязань» — ХК «Горняк»;
- 12 января ХК «Рязань» — ХК «Южный Урал»;
- 17 января ХК «Ценг Тоу» — ХК «Рязань»;
- 19 января ХК «КРС-ОЭРДЖИ» — ХК «Рязань»;
- 25 января ХК «Рязань» — ХК «Звезда»;
- 27 января ХК «Рязань» — ХК «Химик»;
- 29 января ХК «Рязань» — ХК «Торпедо»;
- 31 января ХК «Рязань» — ХК «Сарыарка»;
- 4 февраля ХК «Торос» — ХК «Рязань»;
- 6 февраля ХК «Нефтяник» — ХК «Рязань»;
- 8 февраля ХК «Ижсталь» — ХК «Рязань»;
- 10 февраля ХК «Молот-Прикамье» — ХК «Рязань»;
- 18 февраля ХК «Рязань» — Барс;
- 20 февраля ХК «Рязань» — ХК «Дизель»;
- 22 февраля ХК «Рязань» — ХК «ЦСК ВВС»;
- 24 февраля ХК «Рязань» — ХК «Лада».