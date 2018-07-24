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13:46, 24 июля 2018 1043

ХК «Рязань» начнет новый сезон на выезде. Расписание

ХК «Рязань» начнет новый сезон на выезде. Расписание

ХК «Рязань» начнет новый сезон на выезде. Сайт ВХЛ опубликовал календарь на чемпионат 2018/19.

С нового сезона победитель регулярного чемпионата получит Кубок Шелкового пути, а серия плей-офф — Кубок имени Владимира Петрова.

Состав соревнований пополнили: ХК «Лада» (Тольятти), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Тамбов» и «КРС-ОЭРДЖИ» (Китай). Лигу покинули ХК «Спутник» (Нижний Тагил) и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Китай).

«Горожане» стартуют 6 сентября матчем против «Бурана» и завершают регулярный чемпионат 24 февраля домашним матчем против «Лады».

Календарь полностью:

  • 6 сентября ХК «Буран» — ХК «Рязань»;
  • 10 сентября ХК «Ермак» — ХК «Рязань»;
  • 12 сентября ХК «Сокол» — ХК «Рязань»;
  • 14 сентября ХК «Металлург» — ХК «Рязань»;
  • 20 сентября 75 ХК «Рязань» — ХК «СКА-Нева»;
  • 22 сентября ХК «Рязань» — ХК «Динамо Спб»;
  • 24 сентября ХК «Рязань» — ХК «Югра»;
  • 26 сентября ХК «Рязань» — ХК «Рубин»;
  • 1 октября ХК «Саров» — ХК «Рязань»;
  • 3 октября ХК «Тамбов» — ХК «Рязань»;
  • 5 октября ХК «Рязань» — ХК «Буран»;
  • 12 октября ХК «Южный Урал» — ХК «Рязань»;
  • 14 октября ХК «Горняк» — ХК «Рязань»;
  • 16 октября ХК «Зауралье» — ХК «Рязань»;
  • 18 октября ХК «Челмет» — ХК «Рязань»;
  • 24 октября ХК «Рязань» — ХК «Ценг Тоу»;
  • 26 октября ХК «Рязань» — ХК «КРС-ОЭРДЖИ»;
  • 2 ноября ХК «Сарыарка» — ХК «Рязань»;
  • 4 ноября ХК «Торпедо» — ХК «Рязань»;
  • 6 ноября ХК «Химик» — ХК «Рязань»;
  • 8 ноября ХК «Звезда» — ХК «Рязань»;
  • 13 ноября ХК «Рязань» — ХК «Молот-Прикамье»;
  • 15 ноября ХК «Рязань» — ХК «Ижсталь»;
  • 17 ноября ХК «Рязань» — ХК «Нефтяник»;
  • 19 ноября ХК «Рязань» —ХК «Торос»;
  • 23 ноября ХК «Барс» — ХК «Рязань»;
  • 25 ноября ХК «Дизель» — ХК «Рязань»;
  • 27 ноября ХК «Лада» — ХК «Рязань»;
  • 29 ноября ХК «ЦСК ВВС» — ХК «Рязань»;
  • 3 декабря ХК «Рязань» — ХК «Ермак»;
  • 5 декабря ХК «Рязань» — ХК «Сокол»;
  • 7 декабря ХК «Рязань» — ХК «Металлург»;
  • 13 декабря ХК «СКА-Нева» — ХК «Рязань»;
  • 15 декабря ХК «Динамо» — ХК «Рязань»;
  • 17 декабря ХК «Рубин» — ХК «Рязань»;
  • 19 декабря ХК «Югра» — ХК «Рязань»;
  • 24 декабря ХК «Рязань» — ХК «Тамбов»;
  • 26 декабря ХК «Рязань» — ХК «Саров»;
  • 6 января ХК «Рязань» — ХК «Зауралье»;
  • 8 января ХК «Рязань» — ХК «Челмет»;
  • 10 января ХК «Рязань» — ХК «Горняк»;
  • 12 января ХК «Рязань» — ХК «Южный Урал»;
  • 17 января ХК «Ценг Тоу» — ХК «Рязань»;
  • 19 января ХК «КРС-ОЭРДЖИ» — ХК «Рязань»;
  • 25 января ХК «Рязань» — ХК «Звезда»;
  • 27 января ХК «Рязань» — ХК «Химик»;
  • 29 января ХК «Рязань» — ХК «Торпедо»;
  • 31 января ХК «Рязань» — ХК «Сарыарка»;
  • 4 февраля ХК «Торос» — ХК «Рязань»;
  • 6 февраля ХК «Нефтяник» — ХК «Рязань»;
  • 8 февраля ХК «Ижсталь» — ХК «Рязань»;
  • 10 февраля ХК «Молот-Прикамье» — ХК «Рязань»;
  • 18 февраля ХК «Рязань» — Барс;
  • 20 февраля ХК «Рязань» — ХК «Дизель»;
  • 22 февраля ХК «Рязань» — ХК «ЦСК ВВС»;
  • 24 февраля ХК «Рязань» — ХК «Лада».

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