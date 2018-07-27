ФК «Рязань» выиграл первый матч в сезоне. Видео

В четверг, 26 июля, «горожане» в гостях обыграли «Зоркий» из Красногорска со счетом 1-2.
Счет в мачте открыли гости в конце первого тайма. Владислав Мещеряков воспользовался ошибкой вратаря и отправил мяч в пустые ворота после подачи со штрафного.
В начале второго тайма рязанцы оказались в большинстве после удаления Артема Юрана — сына главного тренера хозяев.
За десять минут до финального свистка арбитр назначил спорный пенальти в ворота Сергея Правкина, который реализовал Антон Белов.
Победу рязанской команде принес Сергей Зайцев, воспользовавшийся передачей Михаила Сентюрина.
Следующий матч «горожане» проведут в Кубке России против «Мурома» 30 июля, начало в 20:00.