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11:21, 27 июля 2018 384

ФК «Рязань» выиграл первый матч в сезоне. Видео

ФК «Рязань» выиграл первый матч в сезоне. Видео

В четверг, 26 июля, «горожане» в гостях обыграли «Зоркий» из Красногорска со счетом 1-2.

Счет в мачте открыли гости в конце первого тайма. Владислав Мещеряков воспользовался ошибкой вратаря и отправил мяч в пустые ворота после подачи со штрафного.

В начале второго тайма рязанцы оказались в большинстве после удаления Артема Юр­ана — сына главного тренера хозяев.

За десять минут до финального свистка арбитр назначил спорный пенальти в ворота Сергея Правкина, который реализовал Антон Белов.

Победу рязанской команде принес Сергей Зайцев, воспользовавшийся передачей Михаила Сентюрина.

Следующий матч «горожане» проведут в Кубке России против «Мурома» 30 июля, начало в 20:00.

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