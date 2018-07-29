Рязанцы представят Россию на состязаниях внедорожников в ЮАР

Рязанцы Андрей Ламтешкин и Виктор Митин представят Россию на состязаниях внедорожников в ЮАР. Вмести с ними на соревнования отправятся Владимир Куров и Игорь Тровеных из Челябинска, которые также победили в отборочном туре.
На российском этапе участники Spirit of Amarok соревновались в преодолении бездорожья на пикапах Volkswagen Amarok.
Конкурс включал в себя несколько упражнений, в том числе скоростное маневрирование, проезд по разбитому колеями оврагу, проход незнакомого участка пересеченной местности за заданное время и технический Pit Stop.
Следующий этап соревнований пройдет в октябре в ЮАР.
Фото с сайта 5koleso.ru