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18:23, 29 июля 2018 214

Рязанцы представят Россию на состязаниях внедорожников в ЮАР

Рязанцы представят Россию на состязаниях внедорожников в ЮАР

Рязанцы Андрей Ламтешкин и Виктор Митин представят Россию на состязаниях внедорожников в ЮАР. Вмести с ними на соревнования отправятся Владимир Куров и Игорь Тровеных из Челябинска, которые также победили в отборочном туре.

На российском этапе участники Spirit of Amarok соревновались в преодолении бездорожья на пикапах Volkswagen Amarok.

Конкурс включал в себя несколько упражнений, в том числе скоростное маневрирование, проезд по разбитому колеями оврагу, проход незнакомого участка пересеченной местности за заданное время и технический Pit Stop.

Следующий этап соревнований пройдет в октябре в ЮАР.

Фото с сайта 5koleso.ru

© RZN.info

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